Fed Cup-kapitein Johan Van Herck richt na exit blik op toekomst: “Dit team heeft enorm potentieel”

De Belgische tennisvrouwen moesten dit weekend hun meerdere erkennen in Frankrijk, dat het duel van de eerste ronde (kwartfinale) van de Fed Cup in Luik won met 1-3. “Dit is een nederlaag, maar geen mislukking”, stelde captain Johan Van Herck na afloop.

Zaterdag verloor Elise Mertens (WTA 21) van Alizé Cornet (WTA 51) en ging Alison Van Uytvanck (WTA 50) onderuit tegen Caroline Garcia (WTA 19). Mertens verloor dan zondag tegen Garcia. Frankrijk kwam hierdoor op een onoverbrugbare 3-0 voorsprong. In de dubbel nadien redden Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure de eer tegen Pauline Parmentier en Fiona Ferro.

“Het staat buiten kijf dat deze exit pijn doet”, verklaarde Van Herck. “Ik wil niet van een mislukking praten, maar eerder van een nederlaag. We gaan evalueren en analyseren wat beter kan. We hebben bepaalde kansen gekregen, en ook zondag zaten bepaalde details niet mee. We moeten nu verder en vooral aan de slag. Dit team heeft een enorm potentieel voor de toekomst. We hoopten op meer en zijn dus teleurgesteld. Maar we hebben een interessante kern, met de speelsters die hier in Luik waren en ook nog Yanina Wickmayer en Greet Minnen.”

“Garcia deelde geen cadeaus uit”

Elise Mertens kon zondag dus niet de Belgische comeback inluiden. De Limburgse ging in Luik na 1 uur en 18 minuten in twee sets (6-2 en 6-3) onderuit tegen Caroline Garcia (WTA 19), die Frankrijk het beslissende derde punt bezorgde. “Ik voelde me zowel mentaal als fysiek fris, maar kon mijn spelniveau niet verhogen”, reageerde Mertens.

Zaterdag verloor Mertens ook al van Alizé Cornet (WTA 51) en ging Alison Van Uytvanck (WTA 50) onderuit tegen Garcia. Mertens moest de derde wedstrijd dus winnen, maar slaagde daar niet in. “Zoals gisteren heb ik alles gegeven”, verklaarde de Limburgse. “We waren opnieuw aan elkaar gewaagd, maar Garcia liet geen steek vallen en deelde geen cadeaus uit. Ik kon mijn beste tennis niet op de mat brengen. Het staat buiten kijf dat ik in dit jaarbegin nog wat op zoek ben naar mijn beste niveau.”

België moet nu een barragewedstrijd voor het behoud in de Wereldgroep (20-21 april) spelen. De loting voor die barrages is voorzien voor dinsdag (om 13u in Londen).