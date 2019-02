Beerschot Wilrijk blijft na nieuwe zege in het spoor van KV Mechelen, tweede doelpunt is een pareltje

Beerschot Wilrijk heeft zondag de topper van de 25e speeldag in de Proximus League tegen Union gewonnen met 3-1. De Mannekes komen zo opnieuw naast KV Mechelen in het klassement van de tweede periode.

Beerschot Wilrijk kwam er op een erbarmelijk speelveld niet aan te pas in de eerste helft, waarin Union via Selemani en Ferber dicht bij de openingstreffer kwam. Na de pauze brak Faiz Selemani (49.) na een knappe actie van Percy Tau verdiend de ban voor de Unionisten. Pas na de 0-1 sloeg de motor van Beerschot Wilrijk aan. De net ingevallen Erwin Hoffer (57.) gleed de bal in twee tijden voorbij Saussez, Tom Van Hyfte (73.) bracht de thuisploeg met een zondagsschot op voorsprong.

Marius Noubissi (90.+1) deed na een pijlsnelle counter de boeken toe.

Na de nederlaag is Union met 15 punten mathematisch uitgeteld voor de tweedeperiodetitel. De Brusselaars zijn wel zeker van deelname aan play-off 2. Beerschot Wilrijk komt opnieuw naast KV Mechelen in het klassement van de tweede peridoe. Beide clubs hebben op drie speeldagen van het einde 25 punten.