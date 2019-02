Limburgse socialisten hebben als eerste kieslijsten klaar en strijden voor vijf zetels

Als eerste partij in Limburg heeft sp.a haar kieslijsten klaar voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei. “Drie verkozenen in het Vlaams Parlement en twee in de Kamer is opnieuw de doelstelling. We gaan die strijd niet aan met witte raven, maar met rode raven, met nieuwkomers uit verschillende sectoren en uit eigen rangen”, zegt voorzitter Alain Yzermans. Het provinciaal congres (200 leden) keurde de kieslijsten zaterdag op de Corda Campus in Hasselt unaniem goed.