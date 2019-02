DIEPENBEEKVanaf volgende maandag, de gebruikelijke sluitingsdag van Frituur Lutselus, gooit zaakvoerder Bjorn Wolfs zijn deuren vier weken lang open voor veganisten met een aangepast assortiment en frietjes gebakken in plantaardige olie. “Mijn neef die veganist is, heeft me aan het denken gezet. Veganisten gaan ook graag naar de frituur, maar nu kan dat niet omdat frituren meestal ook dierlijke vetten gebruiken om te bakken.”