Fransman Christophe Laporte stelt met winst in tijdrit de eindzege in Ster van Bessèges veilig

Christophe Laporte (Cofidis) heeft de slotrit in de Ster van Bessèges (Fra/2.1.) gewonnen. De Fransman toonde zich de snelste in een tijdrit over 10,7 km en haalde het voor de Tobias Ludvigson (Groupama-FDJ) die in dezelfde tijd strandde. Onze landgenoot Jimmy Janssens (Corendon-Circus) finishte als derde op 13 tellen. Sep Vanmarcke werd vijfde op 18 seconden, Eliot Lietaer tiende op 32 seconden. De eindwinst gaat eveneens naar Laporte die 16 seconden overhoudt op Ludvigsson.