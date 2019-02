Dylan Groenewegen wint slotrit in Valencia, Ion Izagirre stelt eindzege veilig

Dylan Groenewegen heeft zijn snelle benen getoond in de slotrit van de Ronde van Valencia. De Nederlander van Jumbo-Visma haalde het na 88,5 km van Paterna naar Valencia in de sprint voor Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) en Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Jurgen Roelandts werd eerste landgenoot op een dertiende plaats. De eindzege gaat naar de Spanjaard Ion Izagirre. Dylan Teuns eindigt op een vijfde plaats, op 18 seconden van de kopman van Astana.

In deze korte slotrit trokken drie renners op avontuur. Onder hen ook een landgenoot: Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), voorts Alexey Kurbatov (Gazprom) en Gotzon Martin (Fundacion Euskadi). Verder zou de Fransman Alexis Gougeard (AG2R) nog de oversteek maken vanuit het peloton. Het peloton gunde hen evenwel weinig bonus, maximaal twee minuten en op 13 km van de finish kwam een einde aan hun verhaal. Julien Duval (A2GR) wilde nog een sprint ontlopen, maar zijn aanval kende geen succes.

Het was Jumbo-Visma die het peloton op sleeptouw nam en zinnens was om hun sprinter goed af te zetten. In de vorige sprint ging het nog fout, deze keer toonde de Nederlander Groenewegen zich souverein in een sprint die nog werd ontsierd door een valpartij iets voorbij de vod van de laatste kilometer. Groenewegen haalde het voor Alexander Kristoff en Matteo Trentin. Het is meteen de eerste zege voor Jumbo-Visma van 2019.

De eindwinst gaat naar Ion Izagirre die op de erelijst Alejandro Valverde opvolgt en nu vrede moet nemen met een tweede plaats op zeven seconden. Dylan Teuns eindigt als vijfde op 18 tellen.