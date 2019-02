Swings haalt top tien niet, Vosté rijdt opnieuw persoonlijk record op het WK schaatsen: "Beter kon niet"

Op het WK afstanden in Inzell heeft Mathias Vosté opnieuw een sterke prestatie neergezet. Onze landgenoot reed op de 1.500 meter een nieuw persoonlijk record en werd daarmee 15de. Eerder dit weekend reed de Bruggeling die in Friesland woont al een nieuw Belgisch record op de 1.000 meter.

Vosté's nieuwe besttijd op het koningsnummer is 1'45"89. Dat is 62 honderdsten sneller dan zijn vorig persoonlijk record, dat hij twee maanden geleden in Thialf reed. Vosté werd daardoor net als op de 1.000 meter vijftiende op 24 deelnemers.

"Het liep wel oké", aldus onze landgenoot. "In de opwarming leek het alsof mijn benen al genoeg gedaan hadden, terwijl ik vandaag veel minder gedaan had. Ik hoopte dat dit niet een slecht teken was, maar het is dus gelukt. Nog steeds is mijn tweede ronde de moeilijkste. Als ik dat wat vlakker kan houden, dan doen we nog beter. Mijn start was goed en gedurfd, maar mijn tweede ronde is gewoon te traag om mee te doen voor de top tien. Dat is iets om aan te werken. Het is mijn beste race tot nu toe, maar je betert met stukjes.."

Vosté reed slechts een halve seconde trager dan Bart Swings. "Ik ben daar niet echt mee bezig. Af en toe kijk ik er wel eens naar, maar nu ben ik daar nog niet mee bezig. Het motiveert me wel want ik wil uiteindelijk de beste worden. Ik merk nu wel dat ik in mijn beste vorm tot nu toe ben. Twee persoonlijke records, beter kon niet. Ik ga dit wel vieren, maar niet overdreven. Het was een goede rit en daar ben ik tevreden mee. Mijn doelen nog? Over twee weken is er het WK sprint in Thialf, wat een belangrijke wedstrijd is. Ik hoop dit piekmoment vast te houden om daar hard te kunnen rijden."

Swings wilde na zijn elfde plaats op de 1.500 meter niet al te veel kwijt. "Ik ben kapot", zei hij voor hij zich ging klaarmaken voor de massastart. Daar gaat onze landgenoot voor goud. Winst op de 1.500 meter was trouwens voor de Nederlander Thomas Krol. De piloot in opleiding was met een persoonlijk record van 1'42"58 ruim een halve seconde sneller dan de Noor Sverre Lunde Pedersen. Het brons was voor de Rus Denis Yuskov.

Nederlandse Ireen Wüst pakt titel op 1500 meter

De Nederlandse Ireen Wüst heeft zondag tijdens de wereldkampioenschappen schaatsen in Inzell de titel op de 1500 meter veroverd. Wüst zegevierde in 1'52"81, een nieuw baanrecord. Het oude stond met 1'54"03 ook op naam van Wüst. De tweede plaats was voor de Japanse Miho Takagi in 1'53"32. Derde werd in 1'53"36 de Amerikaanse Brittany Bowe.