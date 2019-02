Roeselare pakt zijn vierde cup op rij, ondanks felle start van Aalst in bekerfinale volleybal

Roeselare had het in het Antwerpse Sportpaleis, met een kleine 12.000 volleyballiefhebbers op de tribunes, één set kwaad tegen uitdager Aalst. Daarna leidde captain Hendrik Tuerlinckx zijn manschappen naar een vierde bekeroverwinning op rij, de twaalfde in totaal.

Aalst had midweeks duidelijk vertrouwen getankt in de sprekende 3-0 winst tegen het tot dan ongeslagen Maaseik. De mannen van coach Johan Devoghel, geruggensteund door een rumoerig oranje legioen, maakten alleszins meteen duidelijk dat ze niet als underdog naar het Sportpaleis waren gekomen. De Roeselaarse receptie werd meteen bestookt. Het gaatje dat toen al werd geslagen (4-1) bleek niet meer te dichten voor de uittredende bekerwinnaar. Die moest de rol steeds verder lossen, met uiteindelijk een duidelijke 25-18 op het scorebord.

Tuerlinckx en co probeerden er in de tweede beurt direct in de vliegen om de bakens te verzetten. De captain himself wees de weg, bijgesprongen door een trefzekere Matthijs Verhanneman. Eens de pletwals aan het rollen bleek die door de time-outs en wissels aan Aalsterse kant – een poos met vier Polen op het veld - niet meer te stuiten: 9-16. En toch werd het nog spannend. Wat foutjes bij de West-Vlamingen, alles-of-niets bij Gorski en zijn maats en voor iedereen het goed en wel besefte was de kloof teruggebracht tot één schamel puntje (19-20). Pas helemaal op het einde van de set werd het terug wat comfortabeler voor Roeselare.

Het bleef nog even spannend. Tot 6-7. Toen snelden mister regelmaat Tuerlinckx (scorend aan 86 % in die derde set) en co vlotjes weg van Aalst, dat de druk steeds meer scheen te voelen en fatale fouten maakte. Na 8-15 zat er deze keer ook geen remonte meer in voor de Oost-Vlamingen, die in tegenstelling tot woensdag geen ‘kanon’ in de rangen hadden. Daarmee was de pijp ongeveer uit voor de mannen van Devoghele, die zich nog wel ‘smeten’ maar niet meer opgewassen bleken tegen het geoliede blok aan de overkant van het net, prima gedirigeerd door de Canadese spelmaker Brett Walsh. Van 6-12 ging het in sneltreinvaart naar 15-25 en de cup.

Setstanden: 25- 18, 21-25, 19-25, 15-25