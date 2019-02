Mathieu van der Poel pakt in Hoogstraten dertigste zege van het seizoen na slijtageslag, broer David en Gianni Vermeersch afgevoerd na zware val

Mathieu van der Poel heeft zijn perfecte rapport in de Superprestige behouden. De wereldkampioen won de Aardbeiencross in Hoogstraten, die op een spekglad en zeer modderig parcours werd gereden. Belgisch kampioen Toon Aerts kon lang aanklampen, maar moest VDP toch laten rijden na een valpartij in de zesde ronde. Corné van Kessel werd derde, in de achtergrond kwamen David van der Poel en Gianni Vermeersch op dezelfde plek zwaar ten val.

Mathieu van der Poel liet in de modder van Hoogstraten aanvankelijk het initiatief aan Toon Aerts, maar voerde daarna toch stelselmatig het tempo op en enkel de Belgische kampioen kon de wereldkampioen volgen. Halfweg cross leek één versnelling in de technische zone toch weer voldoende om afstand te nemen, maar Aerts bleef knokken en kon toch terugkomen tot in het wiel.

Een spannend duel tussen de mannen in de wereldtrui en Belgische trui leek in de maak, maar echt lang duurde dat niet. In het begin van ronde zes maakte Aerts een schuiver en ging hij even het decor in. De bronzenmedaillewinnaar van het WK zat snel weer op de fiets, maar het kwaad was geschied: Van der Poel was weg.

Foto: BELGA

De wereldkampioen bouwde beetje bij beetje zijn voorsprong uit. Bij het ingaan van de achtste en laatste ronde had Van der Poel een geruststellende voorsprong van 23 seconden. Die werd prompt nog wat groter toen Aerts een tweede keer tegen de grond smakte, opnieuw zonder erg. Van der Poel bleef voorin uit de problemen en kon zo zijn dertigste zege van het jaar binnenhalen: het is het tweede seizoen op rij dat hij daarin slaagt. Aerts werd tweede, in een spannend duel om plek drie werd Eli Iserbyt verslagen door Corné van Kessel.

Zware valpartij David van der Poel

Het was in de modder een incidentrijke cross, want naast de twee valpartijen van Toon Aerts vielen nog een pak smakken te noteren. Vooral die van David van der Poel jaagde het publiek schrik aan: de broer van Mathieu kwam lelijk ten val na een botsing met een paaltje. In een reactie op televisie gaf ploegleider Christoph Roodhooft mee dat de Nederlander, die afgevoerd werd, volledig bij bewustzijn was. Vader Adrie van der Poel gaf mee dat zijn zoon naar het ziekenhuis is gebracht. Er wordt gevreesd voor een knieblessure.

Na de zware val van David van der Poel was het overigens nog niet gedaan qua zware valpartijen. Terwijl Van der Poel verzorgd werd, kwam Gianni Vermeersch op exact dezelfde plek hard in aanraking met een paaltje. Vermeersch moest ook afgevoerd worden: over zijn toestand is nog geen nieuws bekend. Ook Laurens Sweeck, Wietse Bosmans en Tim Merlier reden de loodzware wedstrijd niet uit.

Mathieu maakt zich niet te veel zorgen: “Zal wel meevallen”

Winnaar Mathieu van der Poel had weinig nieuws over de toestand van zijn broer. “Ik zag ineens een fiets van ons merk liggen. Ik wist niet wat er gebeurd was. Maar ik denk dat het wel zal meevallen”, aldus de wereldkampioen. “Het was vandaag echt niet warm op de fiets. Het parcours lag er zeer lastig bij: je zag veel sporen niet liggen. Ik heb ook een tijdje met een lekke band gereden. Dat ik in het slot een foutje maakte? Oh, ik heb er wel meer gemaakt vandaag (lacht). Dat zal bij iedereen wel zo geweest zijn.”