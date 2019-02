Opgefokte bromfiets dertig dagen aan de ketting

Een patrouille van de politiezone Demerdal heeft een opgefokte bromfiets uit het verkeer geplukt op de Leuvensesteenweg in Diest, meldde de politie zaterdagavond. De bromfiets kon ruim 70 km/uur halen en werd bestuurd door een 16-jarige uit Kortenaken. De duozitter, een 17-jarige uit Bekkevoort, droeg geen valhelm. De bromfiets is voor dertig dagen in beslag genomen. De eigenaar moet dan de nodige aanpassingswerken laten uitvoeren alvorens de bromfiets terug in het verkeer mag worden gebracht. (tb)