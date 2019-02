Britse Kate Holt en Lander Tijtgat pakken de winst in CrossCup Rotselaar

De Britse Kate Holt heeft zondag de maat genomen van Nina Lauwaert en Sofie Van Accom in de vijfde en voorlaatste manche van de CrossCup, in Rotselaar. Bij de mannen was de overwinning voor Lander Tijtgat, voor de Duitser Richard Ringer en Isaac Kimeli.

De Britse Kate Holt heeft zondag de maat genomen van Nina Lauwaert en Sofie Van Accom in de vijfde en voorlaatste manche van de CrossCup, in Rotselaar. Imana Truyers was afwezig met een blessure. Bij de mannen was de overwinning voor Lander Tijtgat, voor de Duitser Richard Ringer en Isaac Kimeli. De slotmanche van de CrossCup staat op 24 februari op het programma, in het Park van Laken in Brussel. Die manche telt ook als het Belgisch kampioenschap.

Nina Lauwert werd door haar tweede plaats zondag bekroond met de Vlaamse titel. Sophie Van Accom verstevigde met haar derde plaats haar leidersplaats in de tussenstand. Dat gold ook voor Kimeli bij de mannen. Zijn eerste achtervolger, Robin Hendrix, was afwezig. Hendrix liep zaterdag het Europees minimum op de 3.000 meter indoor in het Oostenrijkse Linz.