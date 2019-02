Marouane Fellaini wil ook na vertrek naar China Rode Duivel blijven: “Het is nu nog niet het moment om te stoppen”

Marouane Fellaini heeft zondag op de Franse tv-zender TF1 uitleg gegeven bij zijn transfer naar de Chinese eersteklasser Shandong Luneng Taishan. Fellaini gaf ook mee (nog) niet te willen stoppen als international.

“Ik hoop nog altijd opgeroepen te worden voor de Rode Duivels”, liet de 31-jarige Fellaini noteren. “Ik moet bekennen dat het idee om te stoppen al door mijn hoofd is gegaan, maar het is nu nog niet het moment.”

Fellaini kwam sinds het WK niet meer in actie voor de Rode Duivels. Tijdens de korte vragen, waarop de middenvelder enkel ‘ja’ of ‘neen’ moest antwoorden, bevestigde hij dat er vorige zomer interesse was van PSG. Hij uitte ook zijn droefheid voor zijn vertrek bij Manchester United, maar keek tegelijk uit naar zijn nieuw avontuur in China. “Het was tijd voor een nieuwe uitdaging in mijn carrière. Ik denk dat dit het juiste moment was om te vertrekken uit Engeland. Ik heb er mooie momenten beleefd en meer dan tien jaar gespeeld.”