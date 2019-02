Gervonta Davis behoudt zonder moeite zijn WBA-titel bij de superpluimgewichten

De Amerikaan Gervonta Davis is zaterdagavond in Carson (Californië) niet tot het uiterste moeten gaan om zijn WBA-titel bij de superpluimgewichten (-58,967 kg) te behouden. Davis sloeg de Mexicaan Hugo Ruiz al na drie minuten KO.

Het was voor de 24-jarige Amerikaan de 21e zege in evenveel duels, zijn twintigste voor het einde van de kamp. Voor Ruiz was het zijn vijfde nederlaag in 39 duels.

Davis veroverde de WBA-titel in april vorig jaar tegen de Argentijn Jesus Marcelo Andres Cuellar, na tussenkomst van de scheidsrechter in de derde ronde. Tegen Ruiz verdedigde hij die titel voor de eerste keer.

Ruiz zou oorspronkelijk niet de tegenstander van Davis worden. De Mexicaan verving zijn landgenoot Abner Mares die twee weken geleden forfait gaf door een probleem met het netvlies in zijn rechteroog.