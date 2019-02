Heel wat verrassingen in NBA: Houston, Boston en Milwaukee gooien in eigen huis de punten te grabbel

Houston en Boston hebben zaterdag in de NBA elk een voorsprong van meer dan twintig punten laten wegglippen. Tegenstanders Oklahoma City (112-117) en LA Clippers (112-123) pakten de volle buit mee. Ook Milwaukee liet zich in eigen huis verrassen door het bescheiden Orlando (83-103).

Ondanks een maximumvoorsprong van liefst 26 punten liet Houston de zege nog liggen. De 42 punten van James Harden, zijn 29e wedstrijd op rij met meer dan dertig punten, volstonden niet. Bij tegenstander Oklahoma was Paul George de uitblinker met 45 punten, waarvan 15 in het laatste kwart. Russell Westbrook tekende dan weer voor een negende ‘triple-double’ (21 punten, 12 rebounds, 11 assists) op rij, een evenaring van het NBA-record van Wilt Chamberlain. Over de hele competitie zit Westbrook al aan 22 ‘triple-doubles’.

De LA Clippers leverden een nog straffere prestatie af in Boston. Ze haalden in de prestigieuze TD Garden een gat van 28 punten op. Montrezl Harrell (21 ptn), Danilo Gallinari (19 ptn) en Landry Samet (17 ptn) deden de Celtics de das om. Tot overmaat van ramp voor Boston blesseerde Kyrie Irving zich aan de linkerknie.

Milwaukee, koploper in het oosten, ging in eigen huis verrassend onderuit tegen Orlando. Zonder de geblesseerde Giannis Antetokounmpo vonden de Bucks geen oplossing tegen de verdediging van Magic. Eerste achtervolger Toronto diende in New York de Knicks een zestiende nederlaag op rij toe (99-104), terwijl nummer drie Indiana tegen Cleveland (105-90) zijn vijfde zege op rij boekte.