Scheidsrechters gunnen judoka Sami Chouchi geen zege tegen olympisch kampioen

Sami Chouchi (-81 kg) scoorde in zijn tweede kamp op de Grand Slam van Parijs net voor tijd een waza-ari tegen de Russische olympisch kampioen Khasan Khalmurzaev, maar na het bekijken van de beelden werd die door de jury niet toegekend. Uiteindelijk won de Rus in de Golden Score op strafpunten.

Sami Chouchi (IJF 16) begon met een overtuigende zege met ippon tegen de Georgiër Koba Mchedlishvili (IJF 100) en ging op zijn elan door tegen olympisch kampioen Khalmurzaev. De Rus kon onze landgenoot nooit in gevaar brengen. Na 1 minuut kregen beiden een eerste strafpunt en een halve minuut voor tijd kreeg Khalmurzaev zelfs een tweede strafpunt wegens te defensief judo. Toen achtte Sami Chouchi zijn moment gekomen en een mooie aanval leek goed voor een waza-ari. De scheidsrechter op de mat vroeg de beelden te bekijken, maar de jury oordeelde in het nadeel van Chouchi. Er volgden verlengingen waarin de Rus wel meer initiatief nam. Chouchi kreeg na 1 minuut een tweede strafpunt en nog eens een minuut later het noodlottige derde met de daaraan verbonden uitsluiting.