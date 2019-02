Bilzen -

Een autobestuurder is er zondagvoormiddag met de schrik afgekomen na een zware klap op de E313. Ter hoogte van Bilzen, in de richting van Hasselt, verloor hij rond 10.30 uur de controle over het stuur van zijn auto en knalde tegen de vangrail. De bestuurder raakte niet gewond. De auto is total loss.