Lotte Kopecky wint in Valencia Europese openingskoers op de weg bij de vrouwen

Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies) heeft zondag in haar eerste wedstrijd van het seizoen meteen de overwinning op zak gestoken. De 23-jarige Antwerpse triomfeerde in de Ronde van Valencia (1.2), een eendagskoers bij de vrouwen. Kopecky was op een vlak parcours in de sprint sneller dan de Britse Alice Barnes (Canyon SRAM Racing) en haar Vietnamese ploegmate Thi That Nguyen (Lotto Soudal Ladies).