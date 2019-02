Zo over the top was het eerste verjaardagsfeestje van Kylie Jenners dochter

Amper 1 jaar is ze, maar nu al leidt Stormi Webster een luxueus leven. Dat werd nog maar eens duidelijk tijdens haar eerste verjaardagsfeestje zaterdag, georganiseerd door mama Kylie Jenner en papa Travis Scott. Het thema was Stormi’s World en leek op een mini pretpark met als “pronkstuk” de ingang: Stormi’s hoofd in het groot waarbij iedereen langs haar mond naar binnen moest. Grote afwezige op het feestje was tante Kim Kardashian. Zij moest opnames bijwonen voor de nieuwe video’s van MakeUp Masterclass.