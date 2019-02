De smekende brief die Meghan Markle naar haar vader stuurde: “Verschrikkelijk dat ik zoiets via de pers moest vernemen”

Deze week raakte bekend dat de Amerikaanse Meghan Markle na haar huwelijk een brief geschreven heeft aan haar vader Thomas, die wegens een hartaanval niet op de bruiloft aanwezig was. Dat beweerden vijf anonieme vriendinnen van de hertogin van Sussex in een interview met showbizzblad People. De Britse krant Daily Mail heeft nu beslag kunnen leggen op die brief, die maar liefst vijf pagina’s telt.

De voorbije maanden stond de getroebleerde relatie tussen Meghan Markle en haar vader Thomas meermaals in de schijnwerpers. Hij liet zich dik betalen door roddelbladen voor spontane kiekjes van zijn dochter en ook zijn smeekbedes om contact te hebben met de hertogin gingen niet onopgemerkt voorbij. Maar nu blijkt dat dat hunkeren naar contact vooral voor de show was.

In de vijf pagina’s tellende brief die Daily Mail in handen heeft gekregen, beschuldigt Meghan haar vader ervan ‘haar hart in een miljoen stukjes te hebben gebroken’.

“Papa, ik schrijf deze brief met een zwaar gemoed, niet begrijpend waarom je deze weg bent ingeslagen, zonder rekening te houden met alle pijn die je daarmee berokkent.”

“Je daden hebben mijn hart in een miljoen stukjes gebroken - niet alleen omdat je zo’n onnodige en ongerechtvaardigde pijn hebt veroorzaakt, maar omdat je ervoor koos de waarheid niet te vertellen terwijl je hierin wordt opgevoerd. Iets wat ik nooit zal begrijpen.”

Tabloids

Meghan klaagt verder over het feit dat haar vader nooit contact met haar heeft gezocht, en haar kwetst door aan journalisten te vertellen dat híj diegene is die wordt genegeerd. Ze beschuldigt hem ervan dat hij haar en prins Harry’s helpende handen heeft geweigerd toen hij niet naar de trouw kon komen omdat hij door twee hartaanvallen was getroffen. En dat hij ondankbaar was voor het geld dat ze hem gegeven heeft.

“Je hebt aan de pers gezegd dat je me gebeld hebt om te zeggen dat je niet naar de trouw kon komen. Dat is niet gebeurd, want je hebt nooit gebeld.”

“Ik heb je alleen maar lief gehad, beschermd en verdedigd, je alle nodige financiële steun gegeven, ingezeten met je gezondheid, en altijd gevraagd hoe ik kon helpen. Dus dat ik de week na het huwelijk via een tabloidkrant te weten kwam dat je een hartaanval had, was verschrikkelijk. Ik heb gebeld en ge-sms’t. Ik heb je gesmeekt om hulp te aanvaarden. We hebben iemand naar je thuis gestuurd. En in plaats van met me te spreken en die hulp te aanvaarden, heb je de telefoon niet opgenomen en beslist enkel met de tabloids te spreken.”

“Hou ermee op”

“Als je van me houdt, zoals je aan de pers zegt dat je van me houdt, hou hier dan mee op. Sta ons toe om onze levens in vrede te leven. Stop met liegen, stop met ons zo te kwellen, stop met mijn relatie met mijn echtgenoot uit te buiten. Ik besef dat je al zo diep in het web verstrikt zit, dat je misschien geen uitweg meer ziet. Maar als je een moment neemt om even stil te staan, zal je beseffen dat leven met een schoon geweten belangrijker is dan hoeveel geld ook ter wereld.”

“Ik heb je gesmeekt om de tabloids niet meer te lezen. Maar je was elke dag zo gefocust en gefixeerd op de leugens die ze over mij schreven. Vooral de leugens die door je andere dochter, die ik amper ken, werden verzonnen. Je hebt me stil zien lijden onder die verdorven leugens, ik ging eraan kapot.”

Reactie

Daily Mail heeft ook Thomas Markle (74) zelf om een reactie gevraagd. De man beweert dat hij Meghan en Harry wel degelijk een sms heeft gestuurd om te melden dat hij niet naar hun huwelijk zou komen, omdat het te gevaarlijk was na zijn hartaanvallen. “Ik ben niet gestopt met mijn telefoon te beantwoorden. Ik lag in het ziekenhuis met een hartaanval! Meghan en Harry wisten wat er aan de hand was.”

Vader Markle beweert verder dat de brief typisch Britse uitdrukkingen bevat en dus wel door Harry moet geschreven zijn. En hij benadrukt: “Ik heb nooit gewild dat Meg zou lijden.”

Dat de brief een poging zou zijn om de brokken te lijmen, zoals de vriendinnen van Meghan in het interview beweren, wil Thomas niet gezegd hebben. “Ik dacht dat het een olijftakje zou zijn. Maar in plaats daarvan, was het een dolk in mijn hart.”