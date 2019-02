Te koop: dit lijkt een erg braaf huis… maar wacht tot je de kelder ziet

In Maple Glen, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania, is een huis op de markt gekomen dat bijzonder veel nieuwsgierigen trekt. Niet omwille van de ruime kamers of de enorme tuin, maar wel om wat er zich in de kelder bevindt.

Het huis wordt voor 750.000 dollar te koop aangeboden - zo’n 660.000 euro - en heeft alles wat je nodig hebt. Een prachtig gerenoveerde keuken, houten vloeren, een pooltafel, een grote tuin en goed uitgeruste badkamers. Alleen is dat niet wat de aandacht trekt.

Foto: coldwellbankerhomes.com

Foto: coldwellbankerhomes.com

Foto: coldwellbankerhomes.com

Foto: coldwellbankerhomes.com

Foto: coldwellbankerhomes.com

Foto: coldwellbankerhomes.com

Foto: coldwellbankerhomes.com

De vastgoedadvertentie droeg initieel de titel ‘50 Shades of Maple Glen’ en daar is geen letter van overdreven. De kelder is uitgerust als wat de eigenaar zelf als een seksuele oase omschrijft, compleet uitgerust met onder andere een seksschommel, zweepjes en kettingen aan het bed.

Foto: coldwellbankerhomes.com

Foto: coldwellbankerhomes.com

Foto: Fox29

Het huis wordt bemeubeld verkocht, inclusief alle attributen, reageert makelaar Melissa Leonard bij Fox29. De vorige eigenaar verhuurde het huis via Airbnb en vroeg daar in de week 500 dollar per nacht voor, of 700 dollar inclusief gebruik van de oase. In weekends lag de prijs op 2.000 dollar per nacht.

“De kelder kan weer omgebouwd worden tot normale kelder voor gezinnen, speelkamers of wat dan ook”, verzekert Leonard.