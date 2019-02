Moeder van twee in levensgevaar nadat ze uit raam van tweede verdieping springt bij brand

Een alleenstaande moeder van twee kinderen is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een ernstige brand in Duffel. Ze werd ingesloten door het vuur en moest uit het raam van de tweede verdieping springen. Haar twee kinderen hadden eerder via de trappenhal naar buiten kunnen vluchten. De moeder werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Het vuur ontstond zondagochtend omstreeks 1 uur in de Berkhoevelaan in Duffel op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Maar in een mum van tijd stond het hele appartement in lichterlaaie. De brand ging gepaard met een zeer hevige rookontwikkeling. De twee kinderen van het gezin, 3 en 11 jaar oud, konden zich redden via de trappen. Hun moeder raakte ingesloten door de vlammen en zag geen andere uitweg dan te springen vanop de tweede verdieping.

Ze landde op een ondergrond van kiezelsteentjes en kwam daarbij op haar rug terecht. Ze werd met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De kinderen waren niet gewond, ze ademden wel wat rook in.

Het appartement op de tweede verdieping is compleet uitgebrand. Twee appartementen hebben zeer zware rookschade opgelopen. Het appartement onder de uitgebrande flat liep zware waterschade op. Het hele appartementsgebouw werd onbewoonbaar. “Het gebouw bestaat uit zes flats. De drie bewoners van het uitgebrande appartement zijn opgevangen in het ziekenhuis en één van de zes koppels op de benedenverdieping was met vakantie. De andere vier gezinnen hebben de nacht doorgebracht in een hotel of bij vrienden”, zegt Duffels burgemeester Sofie Joosen (N-VA), die de situatie ter plaatse kwam inschatten.

De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend. “Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Zondag komt een branddeskundige van het parket om verder onderzoek uit te voeren”, klinkt het.