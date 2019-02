Pippi Langkous wordt 50: zo ziet actrice er nu uit

De tv-serie Pippi Langkous wordt dit jaar vijftig. Het is immers al van 1969 geleden dat de ­televisieserie en de film van het vrijgevochten meisje met rosse haren en bovenmenselijke krachten zijn uitgebracht. Inger Nilsson (59), de Zweedse actrice die Pippi Langkous destijds speelde, is niet meer te herkennen.

Ondanks het wereldwijde succes van de serie is Nilsson er nooit rijk van geworden en kreeg ze nooit meer een grote rol. “Iedereen heeft in zijn leven iets waar­tegen hij vecht. Voor mij was dat Pippi”, zegt ze in de Nederlandse krant AD.