KMI waarschuwt voor rukwinden tot 85 km/u: code geel in heel Vlaanderen

Het KMI waarschuwt voor rukwinden zondag tussen 7 uur en 22 uur, mogelijk tot 80 à 85 km/u en zelfs wat meer tijdens de zwaarste buien. De hele dag geldt in het oosten van het land code geel, in de namiddag is dat ook in het westen het geval.

In de provincie Oost-Vlaanderen geldt code geel tussen 7 en 21 uur, en in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel tussen 8 en 22 uur. Aan de kust en in West-Vlaanderen wordt vanaf de namiddag voor rukwinden gewaarschuwd.

In de provincies Luik, Henegouwen en Namen geldt ook code geel voor regen. In het noordwesten van het land verwacht het KMI gespreid over 24 uren (tot maandag om 01.00 uur) 15 tot 20 liter per vierkante meter, in het centrum 20 tot plaatselijk 25 l/m². In de provincies Namen, Luik, Luxemburg en delen van Henegouwen kan er 25 tot 30 l/m² vallen en plaatselijk meer.