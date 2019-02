Telenet Giants Antwerp demonstreert tegen Okapi Aalstar, Oostende komt met de schrik vrij tegen Limburg United

Antwerp Giants blijft na de successen in de Champions League en de Beker van België ook in de EuroMillions League scherp acteren. De Sinjoren wonnen na een nieuwe demonstratie en in een met 4.000 toeschouwers gevulde Lotto Arena immers met afgetekende cijfers van Okapi Aalstar en blijven met 10 op 14, en met ook nog twee inhaalwedstrijden in de Lotto Arena op het programma, officieus tweede. Oostende leek op zijn beurt op weg naar een makkelijke zege tegen Limburg United, maar gaf een voorsprong van 20 punten uit handen. In het slot won het alsnog nipt met 88-87.

Antwerp Giants stopte ook de reeks van Okapi Aalstar. De Ajuinen hadden in 2019 nog niet verloren, realiseerden een 4 op 4 en brachten de scalp van Charleroi en Oostende mee naar de Lotto Arena. De jonge selectie van coach Roel Moors greep Okapi Aalstar echter meteen bij de keel. Via Ismael Bako, Dennis Donkor, Jae’Sean Tate en Vic Sanders ging het naar een 27-16 bonus na het eerste kwart. De jonge bende van coach Roel Moors bleef scherp acteren en met ook Tyler Kalinoski, Paris Lee en Trevor Thompson ging het naar 54-36 halfweg.

In de tweede helft had Okapi Aalstar geen reactie. De Giants acteerden dartel en dus snel en pakten met schitterend collectief basketbal uit. Yoeri Schoepen deed weer zijn duit in het zakje, Dave Dudzinski scoorde en na 78-51 en 86-62 ging het in een kolkende en vooral feestende Lotto Arena dan ook naar een 104-74 zege. De jonge Killian Van Den Langenbergh scoorde de century voor de Giants.

Telenet Giants Antwerp-Okapi Aalstar 104-74

Man van de Match: Vic Sanders 15 punten 6 rebounds, 5 assists

Antwerp Giants: (37 op 62 shots, waarvan 11 op 22 driepunters, 19 op 26 vrijworpen 19 fouten) LEE 5-5, KALINOSKI 5-4, SANDERS 9-6, SCHOEPEN 3-3, BAKO 6-3, Van Den Langenbergh 0-1, Tate 5-4, Van Den Eynde 0-0, Vanwijn 2-6, Dudzinski 4-9, Thompson 5-6, Donkor 10-3

Okapi Aalstar: (25 op 62 shots, waarvan 8 op 27 driepunters, 16 op 18 vrijworpen en 21 fouten) SMITH 0-0, GEUKENS 3-0, DAVIS 5-6, THOMAS 7-8, VAN DER MARS 11-2, Williams 5-11, Casero 2-2, Amis 3-7, Buysse 0-2, Dierickx 0-0

Kwars: 27-16, 27-20, 24-15, 26-23

Oostende wint na spektakelmatch

Ongelooflijk vierde kwart aan zee: Limburg United deed een 80-60-achterstand kantelen in een 86-87-voorsprong, maar Kesteloot vermeed een vierde opeenvolgende nederlaag: 88-87.

Zeven punten van Kesteloot vormden een hoofdaandeel van de Oostendse productie bij 13-8. Delalieux en Unruh deden de score via 14-14 kantelen tot 18-24. Beide ploegen hadden in het initiële kwart aan 50 % afgewerkt maar de vier gemiste vrijworpen bij de kustploeg bepaalden de 22-26-achterstand.

Nedim Buza draait zich vrij om de verdedigende Tate Unruh . Foto: Rudy DECLERCK

Djurisic, Mwema en Lambrecht brachten Oostende 31-27 voorop maar Limburg United nam bij 39-40 de leiding opnieuw over. Djordjevic en Fieler drukten dan toch door naar een 53-45-rustscore door. In dat tweede kwart hadden de Oostendenaars tien assists uitgedeeld. Bij Limburg telden Morris en Unruh halverwege de wedstrijd al drie fouten.

Schwartz (7) en Buza (5) fietsten na de rust onder hun tweetjes een 12-2-rush in mekaar. In de 27ste minuut plaatste Desiron de twintiger (74-53) op het scorebord. Met bommen van Unruh en Depuydt halveerden de bezoekers de 80-60-achterstand in 80-70-cijfers. Meer zelfs, Dedroog dunkte 80-72 en Carrington scoorde na een steal 80-74. Nog 6’32” op de klok. Iets later hoorde Desiron zijn vijfde fout.

Met zijn vijfde bom naderde Unruh tot 86-82. Vrijworpen van Carrington en een bom van Depuydt brachten Limburg 86-87 voorop. Tussendoor hadden Djordjevic en Djurisic elk twee vrijworpen onbenut gelaten. Uiteindelijk tekende Kesteloot op pass van Djurisic de korf van de overwinning aan. Depuydts ultieme driepuntpoging landde slecht.

OOSTENDE: (31 op 63 waarvan 9 op 22 driepunters, 21 op 36 vrijworpen, 20 fouten) LASISI 0-0, DJORDJEVIC 9-2, KESTELOOT 7-7, FIELER 9-6, MARIC 0-0, Williams 5-2, Lambrecht 7-0, Schwartz 3-9, Buza 2-7, Mwema 5-0, Desiron 3-4, Djurisic 3-2.

LIMBURG UNITED: (31 op 64 waarvan 13 op 28 driepunters, 16 op 21 vrijworpen, 30 fouten) CARRINGTON 10-6, PICKENS 3-5, MORRIS 5-0, DEPUYDT 3-8, SPICER 3-5, Delalieux 7-4, Dedroog 0-2, Unruh 5-14, Kuta 0-0, Price 9-2.

KWARTS: 22-26, 31-19, 27-17, 12-29.