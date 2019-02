Ajax doet met nederlaag tegen Heracles opnieuw een slechte zaak in titelstrijd

PSV kan zondag uitlopen tot acht punten op eerste achtervolger Ajax. De Amsterdammers, die twee weken geleden nog een 6-2 pandoering kregen van Feyenoord, gingen zaterdag met 1-0 onderuit bij Heracles.

Dario Van den Buijs stond in de basis van subtopper Heracles tegen Ajax op de 21e speeldag van de Eredivisie. Toen Daley Blind met zes minuten op de klok zijn tegenstander onderuit schoffelde in de zestien en de scheidsrechter naar de stip wees, leek een droomstart wenkende voor de thuisploeg, maar Brandley Kuwas kon de elfmeter niet omzetten. Tien minuten later kwam de voorsprong er dan toch nadat doelman Andre Onana de bal zomaar inleverde bij een tegenstander. Een slordig Ajax stond onverwachts achter bij de rust, en ook na de rust konden de Amsterdammers geen oplossing vinden. Bij overmaat van ramp moest sterkhouder Frenkie de Jong het veld ook nog geblesseerd verlaten. Het bleef 1-0. Zondag kan leider PSV Ajax op acht punten zetten als het wint van Utrecht.