Napoli laat bij Fiorentina dure punten liggen in titelstrijd, Kevin Mirallas valt geblesseerd uit

Op de 23e speeldag in de Italiaanse Serie A kreeg Fiorentina Napoli over de vloer, dat met Dries Mertens aan de aftrap verscheen. De Rode Duivel toonde zich heel bedrijvig, maar kon geen doorbraak forceren. De brilscore bleef na het eindsignaal op het bord: Napoli doet een slechte zaak in de strijd om de titel, want leider Juventus kan Mertens en co zondag op elf punten zetten als het wint op bezoek bij Sassuolo.

De Rode Duivel testte na elf minuten een eerste keer doelman Alban Lafont, die alert reageerde op diens poging van dichtbij. Tien minuten later loodste Mertens zijn ploegmaat Jose Callejon in de zestien, maar die kon niet afronden. In minuut 36 kwam Mertens oog in oog te staan met de doelman, maar die laatste won het pleit.

69' | Mirallas valt in

81' | Mirallas valt geblesseerd uit



Pech voor onze landgenoot!



Tien minuten na rust toonde Lafont zich alweer de sterkste op een schot van Piotr Zielinski. In de 69e minuut mocht Kevin Mirallas opdraven voor de thuisploeg, maar ook hij kon de Napolitaanse code niet kraken. In de slotminuten was Arkadiusz Milik nog dicht bij de winnende treffer, maar de brilscore bleef op het bord. Napoli blijft stevig tweede met acht punten achterstand op leider Juventus.