Robin Hendrix duikt ruim onder limiet voor Glasgow op 3.000 meter

Robin Hendrix heeft zich zaterdag op een meeting in het Oostenrijkse Linz geplaatst voor de 3.000 meter op het EK indooratletiek in het Schotse Glasgow begin maart. Hij finishte als tweede in 7:53.89, terwijl het EK-minimum op 7:56.29 staat.

De winst ging in Linz naar de Nederlander Mike Foppen in 7:53.40. Hendrix gaf er de voorkeur aan om zaterdagavond niet te starten in eigen land op de IFAM-meeting in Gent, en dat bleek de juiste keuze. In Gent ging de winst naar de IJslander Hlynur Andresson in een tegenvallende 8:08.24.

Hendrix, 23, kende afgelopen zomer zijn doorbraak en plaatste zich op de 5.000 meter voor het EK in Berlijn, waar hij zestiende werd. Recenter finishte hij als vijftiende op het EK veldlopen in Tilburg.

Het EK in Glasgow gaat door van 1 tot 3 maart. Eerder plaatste Ismael Debjani zich al individueel op de 1.500 meter. Ook de Belgische 4x400 meter-ploegen bij zowel mannen als vrouwen zijn gekwalificeerd. Meerkampers Thomas Van der Plaetsen en Hanne Maudens moeten nog even wachten, maar in principe volstaan ook hun prestaties van op het BK meerkamp afgelopen weekend voor het EK.