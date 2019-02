Victor Campenaerts wijst dopingcontroleurs terecht: “Kom mij alstublieft controleren!”

Victor Campenaerts vertoeft intussen al iets meer dan een maand in Namibië om zich voor te bereiden op het komende seizoen en zijn poging om het werelduurrecord te breken. In die lange periode kreeg de Europese kampioen tijdrijden echter nog geen enkele keer bezoek van dopingcontroleurs. “Ik vind het verschrikkelijk. Bij zo’n verre stage zou er toch een belletje moeten afgaan”, zei hij in een reportage van onze man die hem in Namibië ging opzoeken.

Campenaerts hoopt in Namibië zijn eigen fysieke capaciteiten nog wat te verbeteren. Op een natuurlijke manier, zoals het hoort, en niet door middel van doping. Daarover wil hij graag een statement maken, want volgens de Europese kampioen en bronzenmedaillewinnaar van het afgelopen WK is er nog veel marge in de strijd tegen doping. “Ik vind het verschrikkelijk”, zei Campenaerts in Namibië tegen onze man. “Ik ben één van de beste tijdrijders ter wereld. Ik ga naar een exotisch land. En in meer dan een maand heb ik nog geen enkele controle gekregen. Terwijl er bij zo’n verre stage toch een belletje zou moeten afgaan: Misschien probeert hij controles te ontvluchten. Ik heb overwogen om het er op mijn whereabouts in drukletters bij te zetten: KOM MIJ ALSTUBLIEFT CONTROLEREN!”

Campenaerts lijkt er wat lacherig over te doen, maar het is voor hem bittere ernst. ““Ik ben zuiver, het zou daarom ook wel een ongelofelijk domme investering zijn om iemand te sturen. Maar ik ben wel de enige die kan weten dat ik zuiver ben. Dat de controleurs al een maand niet komen, vind ik teleurstellend. Tom Dumoulin en Rohan Dennis zijn renners die een heel logische progressie hebben gemaakt in hun loopbaan, dus zonder enige insinuatie. Maar mochten zij deze trip maken, zou ik ook graag hebben dat ze gecontroleerd worden.”