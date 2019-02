Celien, één jaar na het dubbele herseninfarct: “Ik kan mijn eigen leven weer in handen nemen”

Hoogstraten -

Celien Deloof voelt zich klaar om uit de schaduw van haar bekende moeder te treden. Een jaar nadat ze door een dubbel herseninfarct werd getroffen, is de dochter van Margriet Hermans hersteld en omarmt ze het leven meer dan ooit. Tijdens een verjaardagsconcert in Hoogstraten lanceert de net 26 jaar oud geworden zangeres vanavond haar allereerste album, Ritme in mij.