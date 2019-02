Charleroi vergeet match te beslissen en slikt later opdoffer van Oostende

Charleroi heeft de drie punten niet kunnen thuishouden tegen Oostende. De Carolo’s domineerden de hele partij, maar scoren lukte lange tijd niet. Het was wachten tot een strafschop van Perbet in de 78e minuut om de ban te breken. Charleroi ging nog op zoek naar een tweede treffer, maar slikte diep in de blessuretijd een zure gelijkmaker: 1-1. Voor Oostende is dit het eerste puntje van 2019, Charleroi laat de kans liggen om naast Anderlecht te komen en ziet zijn kans op een Play-off 1-ticket verkleinen.

Er was best wel wat animo voor de wedstrijd zaterdagavond. Wat dacht u bijvoorbeeld van de zijlijn in het Stade du Pays die bijvoorbeeld gisterenmiddag nog 30 centimeter naar binnen moest verplaatst worden omdat de neutrale zone anders te smal was? Of Nkaka die bij Oostende plots geschorst bleek en zo in extremis uit de selectie viel? KVO kwam er zélf mee af - bij de bond bleef men halsstarrig beweren dat Nkaka maar vier gele kaarten pakte. Bleek dat eventjes anders. Zijn vervanger in de selectie - Boonen - was vrijdag nog uit de kern geweerd. De jongeling had zich donderdag ziek gemeld op training in Oostende nadat hij woensdagnacht op de lappen was geweest. Maar nood brak wet: Verheyen nam hem uiteindelijk toch mee. Moest de wedstrijd even sappig zijn geweest als voorgaande anekdotes, zaten we gebeiteld. Maar helaas.

Foto: BELGA

Charleroi moest winnen als het in de race om PO1 wou blijven en de ploeg van Mazzu toonde ook het meeste initiatief. Met twee debutanten in de ploeg - Delfi en Busi - claimde de thuisploeg al snel terecht een vrije trap na hands rond de zestien. Echte open kansen speelde kon Charleroi voor de rust niet creëren, al pakte het wel twee keer uit met een scherpe bal voor doel die net niet kon binnengewerkt worden. KVO moest terug, maar kreeg ook twee mogelijkheden. Eerst kon De Sutter zijn kopbal niet kadreren, daarna wou Vanlerberghe te mooi terugleggen waardoor Charleroi een gevaarlijke aanval van Oostende kon afbreken. 0-0 was de logische ruststand in het Zwarte Land, en dat was vooral voor Charleroi slecht nieuws.

Waar de eerste helft al redelijk saai was, presenteerde het tweede bedrijf zich nog slechter. Nu kon Charleroi zelf nog amper dreiging tonen en Oostende vond dat allemaal prima. De kustjongens gingen rustig achterover leunen. Op het uur rook Verheyen zijn kans: een bleke De Sutter werd vervangen door Sakala - Oostende dacht plots aan prikken op de tegenaanval. Plots kreeg Vandendriessche zelf een prima kans toen een bal plots dicht bij doel voor zijn voet dwarrelde. Penneteau stond echter pal. Uiteindelijk lukte het alsnog voor Charleroi toen Vanlerberghe Morioka neerhaalde in de zestien. De strafschop was een koud kunstje voor Perbet. Tomasevic zorgde er met een goal in de blessuretijd voor dat Charleroi in de problemen zit in de race om PO1. 1-1 was ergens een logische eindstand.

Foto: Photo News