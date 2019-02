"Als Lewis Hamilton er niet meer is zullen we beseffen hoe goed hij was ..."

Lewis Hamilton slaagde er vorig jaar in om opnieuw een grootse prestatie neer te zetten en zijn vijfde wereldtitel te veroveren. Toch vindt Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff dat Hamilton daarvoor momenteel te weinig erkenning krijgt.

"Lewis is volgens mij, samen met Michael Schumacher, de beste rijder die we ooit gezien hebben," vertelde Toto Wolff tegenover 'The National'.

"We gaan dat pas beseffen op de dag dat hij er mee ophoudt. Blijkbaar erkennen we iemand zijn prestaties nooit terwijl hij ze neerzet."

Toto Wolff meent dat het iets van alle tijden is en dat zoiets niet alleen in de sportwereld gebeurd. Blijkbaar erkennen mensen iemand zijn grootse prestaties pas wanner hij of zij er niet meer is.

"We zien constant allerlei types van mensen afscheid nemen of sterven. We zeggen echter nooit dat iemand echt bezig is met ongelooflijke prestaties neer te zetten, dat we hem dat zien doen."

"Ik vind dat we zoiets moeten erkennen terwijl hij nog aan het racen is," besloot Toto Wolff.

