Fransman Sarreau sprint naar zege in derde rit Ster van Bessèges

Marc Sarreau heeft de derde etappe in de Ster van Bessèges (Fra/2.1) gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ toonde zich na 158 km de snelste in de sprint. Christophe Laporte (Cofidis) moest vrede nemen met een tweede plek, de Spanjaard Mikel Aristi (Euskadi-Murias) werd derde. Met Milan Menten (7e), Roy Jans (8e) en Baptiste Planckaert (9e) eindigden drie Belgen in de top tien. Laporte behoudt zijn leiderstrui met vijf seconden voorsprong op Bryan Coquard (Vital Concept).