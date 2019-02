Hanne Desmet valt in 1.500 meter net naast podium op WB shorttrack Turijn

Hanne Desmet is zaterdag op de tweede dag van de wereldbekerfinale shorttrack in Turijn in de A-finale van haar favoriete 1.500 meter als vierde geëindigd.

De 22-jarige Desmet deed dat via de omweg van de herkansingen. Dat betekende wel extra starts, opnieuw een aanslag op de krachten van de al vermoeide schaatsenrijdster. De zege ging naar de Nederlandse Suzanne Schulting, eerder dit jaar Europees kampioene bij de allrounders. De tweede en derde plaats waren voor de Zuid-Koreaanse Ji Yoo Kim en de Duitse Anna Seidel. Desmet had Seidel in de halve eindstrijd nog verslagen.

België is in Turijn met hetzelfde vijftal als vorige week in Dresden (Alexandra Danneel, Ward Pétré, Rino Vanhooren en Hanne en Stijn Desmet). Daar werd voor het eerst meegedaan met de gemengde aflossingwedstrijd, een nieuw onderdeel op de kalender van het shorttrack. Twee mannen en twee vrouwen in een estafetterace over 2.000 meter. In Dresden werd het kwartet in de reeksen uitgeschakeld. In Turijn had België zich opnieuw ingeschreven, maar bondscoach Pieter Gysel meldde vrijdag dat hij het team had uitgeschreven. “Er valt niks te verdienen, terwijl sommige atleten nood hebben aan hun rust”, klonk het.

(belga)