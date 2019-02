Poolse televisie volgt zoektocht naar brokstukken vliegtuigcrash in Gingelom

Gingelom -

Op 20 augustus 1965 crashte in Jeuk (Gingelom) een Pools passagiersvliegtuig. Het toestel was op de terugweg van Frankrijk, toen het boven België in een zware storm terechtkwam en neerstortte op een veld in Jeuk. De vier inzittenden, 2 piloten en 2 stewardessen, kwamen daarbij om het leven.