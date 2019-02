Dortmund geeft 3-0-voorsprong in slotkwartier uit handen, ex-Standard-spits speelt hoofdrol

In de Duitse Bundesliga heeft leider Borussia Dortmund twee kostbare punten te grabbel gegooid. Een kwartier voor het einde leidde Dortmund in eigen huis nog met 3-0 tegen Hoffenheim, maar gaf die voorsprong toch nog uit handen. De match eindigde op 3-3. Bij de bezoekers scoorde Ishak Belfodil (ex-Standard) tweemaal. Dortmund loopt wel een puntje uit op eerste achtervolger Mönchengladbach, dat een zware 0-3-nederlaag leed tegen Hertha Berlijn.

Dortmund had na de verrassende bekernederlaag tegen Werder Bremen van afgelopen week iets recht te zetten in de competitie. En dat leek aanvankelijk ook makkelijk te lukken. Jadon Sancho en Mario Götze zorgden voor de comfortabele 2-0-voorsprong aan de rust. Toen Raphaël Guerreiro er na 66 minuten 3-0 van maakten, dachten Axel Witsel en co hun schaapjes op het droge te hebben.

Maar dat was buiten Ishak Belfodil gerekend. De Algerijnse spits die in 2016 en 2017 nog vlot de weg naar het doel vond voor Standard, ontpopte zich ook tot de boeman van Dortmund. Zijn doelpunt in de 75e minuut leek niet meer dan een eerredder, maar bracht hoop in de bezoekende harten. Zeven minuten later kopte Kaderabek de 3-2 tegen de netten en in de 86e minuut zette Belfodil met een rake duikkopbal zelf de kroon op het werk van de fabuleuze remonte.

Toch vergroot Dortmund zijn voorsprong in het klassement op eerste achtervolger Borussia Mönchengladbach tot acht punten. Met Thorgan Hazard 90 minuten op het veld gingen de Borussen zowaar met 0-3-onderuit tegen Hertha Berlijn.

Bayern München, dat evenveel punten telt als Mönchengladbach, kan profiteren van het puntenverlies van de twee Borussen. De Rekordmeister speelt om 18u30 thuis tegen Schalke 04.

GET IN | Sancho trapt BVB op voorsprong!



#BVBTSG pic.twitter.com/1jglEPMAAb — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 9 februari 2019

GOAL | Gotze scoort een doelpunt op slag van rust.



#BVBTSG pic.twitter.com/gajCHbYBQ7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 9 februari 2019

GOAAAL | Prachtig samenspel van Dortmund en Guerreiro werkt af!



#BVBTSG pic.twitter.com/8VWaRyMwl8 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 9 februari 2019

TOR | Belfodil redt de eer voor Hoffenheim.



#BVBTSG pic.twitter.com/CpQ5dHDMMa — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 9 februari 2019

TOR | Kaderabek scoort met het hoofd!



#BVBTSG pic.twitter.com/AZjn5DtUai — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 9 februari 2019