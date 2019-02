Fans Atlético Madrid viseren ‘rat’ Thibaut Courtois al voor de match: tegel voor stadion besmeurd met ratten, pis en spuug

De Madrileense derby staat in het teken van Thibaut Courtois. De Rode Duivel was drie jaar lang de nummer één bij Los Colchoneros, maar verkaste afgelopen zomer naar stadsrivaal Real Madrid en stak niet onder stoelen of banken dat de Koninklijke zijn droomclub was. Destijds werd de tegel van Thibaut Courtois voor het stadion al besmeurd met graffiti, maar nu gingen de fans nog een stapje verder.

De zilveren tegel in de ‘walk of fame’ - waar alle legenden van de club een eerbetoon hebben liggen - werd voor de derby besmeurd met ratten, pis, spuug en lege blikjes bier. Courtois was tijdens zijn Atlético-periode nochtans enorm populair, maar sinds zijn overgang van Chelsea naar Real en enkele uitspraken heeft totaal afgedaan. Dat maakten ze nog maar eens duidelijk, op wansmakelijke wijze weliswaar.

De zilveren ‘legendetegel’ van Thibaut Courtois momenteel, pal voor het stadion van Atletico.



Spuug, pis en dode ratten.



Zo de derby. pic.twitter.com/hhLV6372iw — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) 9 februari 2019

They’ve gone and bought toy rats and put them on Courtois’ 100 game plaque outside the Wanda. pic.twitter.com/o7nnXki5YU — Robbie Dunne (@robbiejdunne) 9 februari 2019

How times have changed Courtois pic.twitter.com/LjZbGjAA2E — Lewis (@CarefreeLewisG) 9 februari 2019

Een voorsmaakje - eerder smakeloos- van de ontvangst die Courtois gaat krijgen. Foto via @ssdshirt pic.twitter.com/OCXDqjzrWl — mid-mid (@midmidpodcast) 9 februari 2019

De achterban van Atlético had ook nog een surprise voor onze nationale nummer één toen hij plaatsnam in zijn doel. De fans gooiden massaal speelgoedratten richting de kooi van Courtois. Moest u er nog aan twijfelen: ze hebben Courtois zijn zogenaamde verraad nog niet vergeven.

The Thibaut rata sign directly behind him. pic.twitter.com/eDCrXdB1Xv — Robbie Dunne (@robbiejdunne) 9 februari 2019