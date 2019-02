Alison Van Uytvanck kan Caroline Garcia niet verrassen: België moet achtervolgen in Fed Cup

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Alison Van Uytvanck (WTA 50) heeft België zaterdag in de eerste ronde (kwartfinales) van de Fed Cup tegen Frankrijk niet op voorsprong kunnen zetten. De 24-jarige Grimbergse verloor op het hardcourt van de Luikse Country Hall van Caroline Garcia (WTA 19) in drie sets: 7-6 (7/2), 4-6 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 5 minuten. Frankrijk leidt met 1-0. Dit was – met de Franse nummer 1 vs de Belgische nummer 2 – niet de must win-game voor de thuisploeg.

Voor het eerst sinds 2013 kon België nog eens voor eigen publiek een Fed Cup-duel aanvatten, toen Polen in Koksijde te sterk bleek voor onze landgenoten. Alison Van Uytvanck mocht tegen Caroline Garcia de debatten openen. Gezien het palmares, de ranking en de reputatie van beide speelsters was Garcia favoriet voor dit duel, maar op het Luikse hardcourt bleef het verschil anderhalf uur lang beperkt.

Beide speelsters hielden mekaar in de eerste set tot 6-6 perfect in evenwicht, al had Garcia tot halverwege net iets minder moeite om haar opslag te behouden. In het zevende spelletje oordeelde de scheidsrechter – ondanks een vurige tussenkomst van kapitein Johan Van Herck en een mopperend publiek - een twijfelsituatie net iets te gul in Frans voordeel, waardoor de beste Belgische kans op een break wegglipte. Zo liep de eerste set op een logische tiebreak uit. Al die tijd had Van Uytvanck gelijke tred gehouden met het voormalige nummer 4 van de wereld, maar dan lukte het niet meer. Al snel stond het 0-4 voor Garcia, die haar eerste setbal meteen omzette.

Zou die mentale tik ook bij de herneming nog sluimeren? Zo leek het er aanvankelijk op. Garcia dwong in het derde spelletje het eerste breakpunt van de match af, dat ze ook meteen omzette: 1-2. En net op het moment dat de kamp in Frans’ voordeel leek te kampelen, vocht Van Uytvanck terug met een tegenbreak: 2-2. ‘Ali’ had haar kwaadste momenten achter de rug en nam de kamp met overtuiging in handen, getuige daarvan enkele blanco games. Bij 5-4 en 40-15 kreeg Van Uytvanck twee setpunten, waarvan de eerste bingo was: 6-4 en 1-1 in sets.

Foto: AFP

In de derde set kantelde de match opnieuw. Garcia had in ijltempo twee breaks op het droge, de plek waar haar tegenstandster naar lucht lag te happen. Hoe hard Van Uytvanck ook probeerde, ze bleef tijdens die hele derde set in ademnood. Bij 1-5 was er een kloek mirakel nodig om België de openingswedstrijd alsnog te laten winnen. Van Uytvanck kon nog de eerste twee matchpunten afwenden, maar de stabiele Garcia liet zich die aanzienlijke bonus niet meer ontfutselen: 2-6.

Zo neemt Frankrijk een 0-1 voorsprong. Wie het eerst drie matchen wint, kwalificeert zich voor de halve finale. De winnaar van het duel tussen België en Frankrijk neemt het tijdens het weekend van 20 en 21 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Roemenië en Tsjechië, die in Ostrava op de agenda staat. Na twee duels houden beide landen mekaar in evenwicht (1-1).