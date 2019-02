Mathieu van der Poel pakt eindzege DVV Verzekeringen Trofee en wint Krawatencross in Lille ondanks valpartij

Mathieu van der Poel heeft zijn regenboogtrui nog wat extra kleur gegeven in Lille. De kersverse wereldkampioen liet de concurrentie geen kans en sprong al in de openingsronde weg. Ondanks een valpartij iets voorbij halfweg kon hij vrij makkelijk zijn 29ste zege van het seizoen boeken.

Vier minuten: zo lang had Mathieu van der Poel nodig om in Lille de andere renners in de vernieling te rijden. Van der Poel ging en keek niet meer achterom. Achter hem boden Joris Nieuwenhuis, Quinten Hermans en Toon Aerts - de grote uitdager van Van der Poel - het meeste weerwerk. Van Wout van Aert was geen spoor te bekennen in zijn thuisrace: hij reed woensdag in Maldegem zijn laatste wedstrijd van het veldritseizoen en neemt nu even rust alvorens de voorbereiding op zijn wegcampagne begint.

Tussensprint

Van der Poel stoomde intussen door en grabbelde ook de 15 bonificatieseconden mee. Toon Aerts sprokkelde geen seconden of punten en zag zijn achterstand op VDP van 58 seconden naar 1 minuut en 13 vergroot worden. En zo mocht Van der Poel meteen een eerste prijs op zijn naam schrijven: omdat Aerts geen punten scoorde, werd de Nederlander eindwinnaar in het tussensprintklassement.

Foto: BELGA

Op het zanderige parcours in Lille kregen meerdere renners te maken met pech. Lars van der Haar viel op de balkjes, Corné van Kessel ging eveneens tegen de grond en Quinten Hermans reed zijn ketting eraf. Een serieuze domper voor Telenet Fidea Lions, maar ook de concurrentie bleef niet gespaard: in ronde vijf lag niemand minder dan Mathieu van der Poel ook tegen de grond. De wereldkampioen zag zijn voorsprong op eerste achtervolger Michael Vanthourenhout zo plots verkleind naar “slechts” twintig seconden.

Aerts schudt aan de boom

In de slotrondes vormde zich achter eenzame leider VDP een grote achtervolgende groep van tien renners. Toon Aerts vond het in de voorlaatste ronde welletjes geweest en probeerde rest los te rijden. Dat lukte grotendeels: enkel Michael Vanthourenhout kon volgen. In de laatste ronde moest Aerts wel zijn meerdere erkennen in Vanthourenhout. Van der Poel won met enkele tellen voorsprong op de renner van Marlux-Bingoal, Aerts werd derde. Van der Poel is meteen ook eindwinnaar van het DVV-klassement.