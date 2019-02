Thema Kaffee in Heusden centrum, dat vorige week de deuren opende, is niet alleen een café maar ook een taxiservice. Uitbater Pascal Mertens (36) en zijn collega Robin Hermans (23) willen jongeren hiermee weer naar cafés krijgen.

“We willen dat de jeugd weer op café gaat zoals vroeger”, zegt Pascal Mertens, cafébaas van Thema Kaffee in Heusden-Zolder. “Dat gebeurt vandaag veel te weinig en dat is niet goed, want mensen vervreemden ...