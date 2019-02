Grimmige sfeer bij nieuwe manifestaties in Parijs: demonstrant verliest hand, gemaskerde betoger schopt agent in het gezicht

Bij een nieuwe manifestatie van gele hesjes in Frankrijk is een manifestant zijn hand kwijtgeraakt. Dat gebeurde nadat een flitsgranaat in zijn hand ontplofte.

Al 13 weken lang komen ieder weekend gele hesjes samen in verschillende steden in Frankrijk om te manifesteren. Ook dit weekend is dat het geval. In Parijs hangt er een grimmige sfeer en gaat het er rumoerig aan toe. Gemaskerde betogers gooien met stenen en andere projectielen naar de politie.

Bij confrontaties tussen de ordetroepen en gele hesjes, aan de Assemblée Nationale, is een van de demonstranten een hand kwijt geraakt. Volgens een politiebron wilde het slachtoffer, die geen geel hesje droeg, een flitsgranaat die door de politie gegooid werd om de demonstranten uit elkaar te drijven, teruggooien naar de agenten. Maar nog voor dat gebeurde, ontplofte de granaat in zijn hand.

Verderop, op de bekende Champs Elysées, werd een agent door een gemaskerde demonstrant vol in het gezicht geschopt, waarna die demonstrant hardhandig werd aangepakt.

Vorig weekend kwamen er volgens de Franse politie zo’n 58.000 gele hesjes de straat op in Frankrijk. De organisatoren telden zelf 116.000 manifestanten.