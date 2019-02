Sanne Cant heeft zichzelf verzekerd van eindwinst in de DVV Verzekeringen Trofee. De Lilse, die vorige week in Bogense voor het derde jaar op rij de wereldtitel veroverde bij de vrouwen, won haar thuiswedstrijd in Lille en verstevigde zo haar leiderspositie. Denise Betsema werd op korte afstand tweede, gevolgd door Loes Sels.