Stefaan Degand wordt operazanger

Stefaan Degand zet op z’n 40ste een nieuwe, opvallende stap in zijn carrière. De gevierde acteur uit onder meer Eigen kweek, Clan en De Ronde wordt operazanger. Degand startte in zijn jonge jaren een operaopleiding en is een groot liefhebber van klassieke muziek, maar tot dusver deed hij daar niet echt iets mee.

Degand zal zijn bariton binnenkort inzetten voor de Vlaamse komische opera Macho. De muziek van de kameropera wordt gecomponeerd door Robert Groslot, componist van 120 werken voor ensembles en orkest en bekend als dirigent van The night of the proms. Groslot werkt voor het libretto samen met theatermaker Thomas Janssens.

Macho wordt een romantische, zwarte komedie over een pril koppel dat met communicatieproblemen worstelt. De première is voorzien voor 1 mei in de Art Nouveau Zaal van Horta in Antwerpen.