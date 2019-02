Zulte Waregem laat verdediger Björdal al na één jaar terugkeren naar Noorwegen

Waregem - Zulte Waregem heeft zaterdag bekendgemaakt Johan Björdal definitief te laten gaan naar het Noorse Valerengen. De Noorse verdediger vervoegde Essevee in januari 2018 van bij Rosenborg. Björdal had aan de Gaverbeek nog een overeenkomst tot medio 2020.

De 32-jarige Björdal kon zich in twaalf maanden bij Zulte Waregem nooit doorzetten. In totaal kwam hij tot twaalf officiële duels. De drievoudig Noors international keert terug naar zijn vaderland. Hij verdedigde er eerder de kleuren van onder meer Viking (2003-2006 en 2011-2013), Bodo/Glimt (2007-2011) en Rosenborg (2015-2017). In Denemarken was hij actief bij AGF Aarhus (2014-2015).

Valerengen beëindigde de Noorse competitie eind november als zesde. De nieuwe competitie begint eind maart.