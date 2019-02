De afdaling voor mannen op het WK alpijnse ski in het Zweedse Are zal zaterdagmiddag (om 12u30) gewoon van start gaan. Even was er twijfel bij de organisatie omwille van de slechte weersomstandigheden (wind, sneeuw en weinig zichtbaarheid), maar uiteindelijk werd beslist de race te laten starten vanop een lager punt (2.172 meter), waar eerder de start van de Super-G werd gegeven. Oorspronkelijk lag de start op 3.122 meter hoogte.