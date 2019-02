Ook dit weekend stiptheidsacties van chauffeurs De Lijn

Hasselt - Volgens De Lijn zijn er ook zaterdag en zondag stiptheidsacties van de vakbonden, die de nodige hinder met zich zullen meebrengen. De vervoersmaatschappij verwacht dat de ochtend- en avondspits maandag volgens het boekje zullen verlopen, maar tijdens de daluren kunnen er opnieuw stiptheidsacties zijn.

Zaterdag en zondag zijn stiptheidsacties mogelijk op de Limburgse lijnen, doordat de chauffeurs hun pauze nemen. De Lijn raadt reizigers aan om de realtime info in de app van De Lijn en de routeplanner te raadplegen om te weten wanneer hun bus eraan komt.

De vervoersmaatschappij verwacht maandag een normale ochtendspits (tot 9 uur) en avondspits (15.00-19.30 uur), maar overdag kunnen er opnieuw stiptheidsacties zijn. De directie en vakbonden van De Lijn hebben vrijdag in de stelplaatsen Kinrooi en Lanaken overlegd. Dinsdag volgen gesprekken in de stelplaats Winterslag.

Volgens vakbond ACV gaan de gesprekken de goede richting uit, maar de acties van de chauffeurs worden voortgezet zolang er geen akkoord is. “Het overleg met de vakbonden over de aanpassing van enkele diensten (en de pauzes daarin) is opgestart. We hopen dat de dienstverlening hierdoor snel normaliseert”, klinkt het bij De Lijn.

De dienstverlening van De Lijn was van maandag tot en met woensdag sterk verstoord. Donderdag en vrijdag verliepen de ochtend- en avondspits opnieuw normaal. Overdag was er wel hinder door stiptheidsacties van de chauffeurs. Het gaat om ritten waarover de directie met de vakbonden snel een oplossing wil vinden over de rusttijden.

Dinsdagavond heeft de directie vijf voorstellen gedaan voor aangepaste diensten en afspraken over pauzes. Het gaat onder meer om voorziene pauzes en extra inspanningen voor de volledige invulling van het personeelsbestand. Eind dit jaar komt er ook 5 miljoen euro extra budget voor pauzes tijdens de diensten. De drie vakbonden hebben de voorstellen van de directie woensdag voorgelegd aan hun achterban, maar de vakbonden hebben nog enkele opmerkingen bij de voorstellen.