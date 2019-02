Dat zie je ook niet elke dag: Boeing 747 steekt snelweg over in Nederland

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de Boeing 747 van touroperator Corendon de A9 autosnelweg nabij het Nederlandse Schiphol overgestoken. Rond middernacht werd de A9 volledig afgesloten voor verkeer en passeerde de Boeing in vijftien minuten tijd de snelweg. Liefst 1.250 belangstellenden trotseerden kou, wind en regen om van het schouwspel getuige te kunnen zijn.

Het kruisen van de A9 vormde het hoogtepunt van de vijfdaagse laatste reis van de Boeing door de akkerlanden rondom Schiphol en over Schiphol zelf. Voorafgaand aan de oversteek werden lichtmasten en vangrails weggehaald en bruggen gebouwd. De Boeing 747 is na de oversteek geparkeerd in het zicht van het Corendon Village hotel. Komende nacht legt ze haar laatste meters af, waarbij ze de Schipholweg oversteekt om daarna te eindigen in de hoteltuin.