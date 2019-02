Indische jongen gepest omdat hij op "weerwolf" lijkt

In Ludram in India loopt een bijzondere jongen rond. Ralit Patida is 13 en is er bekend als “de weerwolf”. Op het gezicht van de jongen groeit immers een dikke bos haar, het gevolg van een zeldzame aandoening.

De aandoening waar Ralit aan lijdt heet hirsutisme. Mensen die eraan lijden, hebben ongewoon veel haargroei op plekken waar anderen dat niet hebben. Een echte behandeling zou er niet zijn.

Op school gaat alles prima met Patida. Hij werd eerst gepest en sommigen gooiden zelfs stenen naar hem, maar nu ze merken dat hij een doodnormale jongen is, is dat voorbij. Ralit is een intelligente jongeman, zo behoort hij tot de beste leerlingen van zijn klas. Bovendien is hij erg sportief.

Toch achtervolgt zijn aandoening hem. Zodra hij buiten bekend terrein komt, staren mensen hem aan en wordt hij weer gepest. Maar Ralit heeft een droom: politieman worden. Gelukkig voor hem, springen zijn familie en vrienden altijd voor hem in de bres.