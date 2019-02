Hoogzwangere Meghan en prins Harry gaan nog op reis naar Marokko, weken voor uitgerekende datum

Meghan Markle en prins Harry zullen Marokko namens de Britse kroon bezoeken van zaterdag 23 tot en met maandag 25 februari. De hertogin zal de reis maken terwijl ze hoogzwanger is: de koninklijke baby is in het voorjaar uitgerekend.

Wanneer Meghan precies is uitgerekend, is niet bekend. Eerder verklapte ze al aan enkele fans dat de baby tussen eind april en begin mei verwacht wordt. Britse media gaan ervan uit dat ze 30 tot 32 weken zwanger zal zijn wanneer ze op reis vertrekt. Zwanger het vliegtuig nemen mag van de meeste vliegtuigmaatschappijen tot 37 weken in de zwangerschap.

De invulling van de reis wordt later bekendgemaakt.

