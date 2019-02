Olifant “ontvoert” meisje met zijn slurf

De 19-jarige Nicharat uit Thailand werd door een olifant vastgenomen met zijn slurf en meegenomen. Het meisje keek naar een stoet, met daarin ook een optocht van een aantal olifanten. Eén ervan bleef bij Nicharat staan, en zorgde voor de verrassing van haar leven. Het liep goed af, maar dit straf verhaal zal ze zeker ooit aan haar kleinkinderen vertellen.

Nicharat vertelde na het incident wat was gebeurd: “Ik was een foto aan het nemen van de olifant, toen die erg dichtbij kwam. Hij aaide mij met zijn slurf, ik dacht dat hij wou spelen! Maar een ogenblik later nam hij mij beet met zijn slurf en bengelde ik in de lucht.”

Op videobeelden van het incident is te horen hoe de menigte schreeuwt van paniek terwijl een aantal omstaanders de tiener proberen te bevrijden. Nicharat deed er intussen alles aan om niet op de grond te vallen en verplettert te worden door het gigantische dier. In het tumult vernielde de olifant een aantal kraampjes, allemaal terwijl Nicharat nog aan zijn slurf hing. Pas na een minuut of twee verslapte de greep van de olifant, en kon het meisje ontsnappen.

Nicharat zorgde voor een opmerkelijke reactie achteraf: “Het spijt me dat ik voor problemen zorgde, het dier kon er niets aan doen. Het was bang van al het lawaai en de warmte. Hij wou mij geen pijn doen!” Waarna ze naar haar mama belde om te vertellen wat zonet gebeurde.