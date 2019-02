Opgepast voor felle rukwinden en veel regen: heel het weekend code geel

Het gaat zaterdag flink waaien en er kunnen rukwinden optreden tot 80 à 85 km/h. Daar waarschuwt het KMI voor. Ook zondag zijn er opnieuw rukwinden mogelijk, met veel regen.

Het KMI heeft zaterdag dan ook code geel afgekondigd voor het hele land. Zaterdagavond wordt het wel tijdelijk rustiger. Maar ook voor zondag geldt code geel.

Zaterdag wordt het voorts wisselend bewolkt en winderig met buien. In het uiterste westen zou het overwegend droog blijven. De maxima schommelen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 10 graden in het westen van het land. Zaterdagavond is het wisselend tot zwaarbewolkt en vallen er hier en daar nog buien. Later gaat het fel regenen vanaf de Franse grens. De wind waait eerst matig maar later opnieuw krachtig uit zuid tot zuidwest met rukwinden die opnieuw oplopen tot rond 70 km/h. Minima tussen 2 en 7 graden.

Zondag trekt een venijnige depressiekern over of net langs ons land. De eraan verbonden neerslagzone is zeer actief en zorgt voor veel regen. Afhankelijk van de ligging van deze depressie kan het ook hard waaien over sommige delen van het land met zuidwestelijke windstoten tot 80 km/h of meer. Maxima tussen 6 en 8 graden in de Ardennen en tussen 8 en 10 graden in de andere streken.

Noodnummer

Vrijdag werd noodnummer 1722 al geactiveerd, ook voor de rest van het weekend. Dat nummer is bedoeld voor stormsituaties die een niet-dringende interventie van de brandweer vragen. Bedoeling is de noodnummers te vrijwaren die bestemd zijn voor echte spoedgevallen (112 voor de brandweer en ziekenwagens en 101 voor de politie). Voor alle andere oproepen wordt dus aangeraden 1722 te bellen.

Rest van de week

Maandag wordt het frisser met buien en maxima rond 5 of 6 graden in het centrum. Vanaf dinsdag droger, en in de loop van de week wordt het rustig en vrij mooi.